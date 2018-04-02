Нежная красота

Досконально проследить историю создания детской моды в одежде и украшениях не так просто, поскольку фотография в то время только начинала развиваться, а на портретах рукой мастера были запечатлены в основном уже взрослые люди. Позволить себе личный портрет могли только богатые властители и зажиточные купцы. Но мы знаем без портретов, что если мода на детскую одежду появилась относительно недавно, то украшения были свойственны любой женщине и девочке во все времена.

Современные украшения для юной леди

Сегодня украшения — это аккуратные и миниатюрные шедевры творческой мысли художника, огромный ассортимент моделей различной формы, цвета и стоимости. Например, детские сережки для девочек из золота и серебра предлагает популярный интернет ресурс https://belgorod.yavitrina.ru/.

Для маленькой девочки серёжки всегда будут самым лучшим подарком, особенно если они дарятся в первый раз. Ювелирное украшение такого плана – это относительно недорогие и привлекательные вещицы, радующие взгляд. Тем более, игрушками сегодня мало кого можно удивить в младшем школьном и подростковом возрасте. Современные дети избалованны игрушками. А нежные и элегантные серёжки будущей моднице обязательно доставят радость.

Воспитательный эффект желанного подарка

Во времена наших бабушек детям запрещали носить в детский сад и даже в школу ювелирные украшения в виде серёжек и колец. Современным детям гораздо проще в этом отношении. Поэтому ваша девочка с удовольствием будет посещать школу, чтобы покрасоваться перед подругами своей новой обновкой.

Кроме чувства прекрасного детские сережки для девочек из золота помогут развить первые зачатки эстетики и чувства гармонии. Серёжки для прекрасной юной леди лучше выбирать совместно, чтобы нечаянно не попасть впросак. Серёжки должны нравиться, доставлять удовольствие и радость, тем более их выбор и покупку легко осуществить, не выходя из дома. Для этого надо всего лишь заглянуть на страничку Yavitrina. Открывшаяся картина шедевров ювелирного искусства равнодушным не оставит никого.

Как можно носить серёжки

Покупая серёжки, родители должны помнить, что есть два варианта для их ношения:

путём прокалывания ушей;ношение серёжек в виде клипсы, что очень непрактично.

Клипсы часто теряются даже у взрослых, что уж тут говорить об активных и невнимательных детях. Прокалывать ушки девочке лучше всего, как пишут педиатры, в возрасте от 2-х лет. В это время у ребёнка быстрее заживают открытые ранки. В любом случае, лучше посоветоваться с врачом и учитывать личные особенности времени и состояния здоровья ребёнка. Рисковать ни в коем случае нельзя несмотря на кажущуюся простоту операции прокалывания ушей. Простая, но всё же операция, поэтому будьте аккуратны.

Как выбрать дизайн детских серёжек

В самом раннем возрасте серёжки для девочки могут выглядеть в виде небольших капелек. Серёжки не должны мешать ребёнку спать и играть. После пятилетнего возраста уже можно смело фантазировать и приобретать на Явитрина серёжки в виде фигурок любимых героев мультфильмов, цветов или бабочек. Когда ребёнок подрастёт и из девочки превратится в прекрасную девушку, конечно, цветочки и бабочки в нежных ушках юной принцессы будут неуместны и смешны. Проявите выдержку и изобретательность и на очередной праздник подарите дочке нежные, изящные и достойные молодой девушки серёжки.

Серёжки должны гармонировать с одеждой

Увлекаясь покупкой ювелирных украшений, помните о детской одежде. Пока ребёнок растёт, вместе с ним растут размеры его одежды, поэтому хорошая доброкачественная одежда будет всегда востребована. О том, как одевать не только девочек, но и мальчиков сегодня и как менялась мальчишеская мода к нашему времени читайте в статье «Исторический путь формирования одежды для мальчиков».