Nikolskaya Gallery открылась в новом пространстве выставкой Насти Миро «Взгляд на Восток»

Показать меню
Актуально
Мрачный самолет-призрак зафиксировали в небе над Великобританией - 16:50 Мрачный самолет-призрак зафиксировали в небе над Великобританией За два года ВМФ России пополнится на 50 кораблей и судов - 16:55 За два года ВМФ России пополнится на 50 кораблей и судов СПЧ обратился к директору ФСИН из-за перевода Малобродского - 16:55 СПЧ обратился к директору ФСИН из-за перевода Малобродского «Локомотив» уступил «Амкару» в матче РФПЛ - 16:55 «Локомотив» уступил «Амкару» в матче РФПЛ Британские власти объяснили досмотр российского самолета - 16:56 Британские власти объяснили досмотр российского самолета Бастрыкин поручил проверить работу пожарных в «Зимней вишне» - 16:56 Бастрыкин поручил проверить работу пожарных в «Зимней вишне» Движение на «красной ветке» метро восстановили после падения пассажира - 16:56 Движение на «красной ветке» метро восстановили после падения пассажира Давид Анташвили хочет влюбиться по-настоящему - 17:02 Давид Анташвили хочет влюбиться по-настоящему Минобороны Турции предупредило Францию о последствиях отправки войск в Сирию - 17:09 Минобороны Турции предупредило Францию о последствиях отправки войск в Сирию В Турции рассказали о визите Путина на следующей неделе - 17:28 В Турции рассказали о визите Путина на следующей неделе Мавроди похоронили на Троекуровском кладбище - 17:29 Мавроди похоронили на Троекуровском кладбище Мару Багдасарян вновь задержали за езду без прав - 17:29 Мару Багдасарян вновь задержали за езду без прав Макрон не имеет оснований посылать солдат в Сирию — глава Минобороны Турции - 17:35 Макрон не имеет оснований посылать солдат в Сирию — глава Минобороны Турции Украинский хакер сдавал в аренду вирусы за криптовалюту (ФОТО) - 17:42 Украинский хакер сдавал в аренду вирусы за криптовалюту (ФОТО) День Смеха или День дурака россияне отметят 1 апреля 2018 года - 17:50 День Смеха или День дурака россияне отметят 1 апреля 2018 года Универсальный выбор – строганные пиломатериалы - 17:56 Универсальный выбор – строганные пиломатериалы Триколор ТВ стратегия развития - 17:58 Триколор ТВ стратегия развития
» » Nikolskaya Gallery открылась в новом пространстве выставкой Насти Миро «Взгляд на Восток»

Nikolskaya Gallery открылась в новом пространстве выставкой Насти Миро «Взгляд на Восток»


Добавлено: 02 апр 2018 в 15:49, Категория: Шоу-бизнес
Nikolskaya Gallery открылась в новом пространстве выставкой Насти Миро «Взгляд на Восток»

В  Nikolskaya Gallery на Нижней Красносельской  31 марта прошел финисаж персональной выставки Насти Миро «Взгляд на Восток». На выставке было представлено пятнадцать работ, посвященных опыту непосредственного восприятия художницей восточных стран и их жителей, в частности, Индии и Китая. Тема выставки  –  размышление о контрастах Востока на множественных уровнях, что создает для зрителя возможность длительного взаимодействия с картинами. 
 
На нижнем этаже галереи экспозицию занимали картины, созданные по мотивам впечатлений художницы об индийской культуре. Миро прослеживает контрасты между бытом простых индийцев и отношением к нему детей: «Несмотря на ужасающие взгляд европейца условия жизни, дети здесь невероятно счастливы. Они дружелюбны и с радостью идут на контакт.» Можно сказать, что портреты детей на этом уровне создают диалог со зрителем, предлагая размышление о культуре детства в стране, которая для рядового европейца представляется чем-то таинственным и потусторонним. 
 
Сюжет нескольких картин здесь склоняется к сюрреализму – на тех полотнах, где Миро рассуждает о кастовом миропорядке Индии: «Здесь невозможно выйти за границы своей касты, перейти в другую, и люди принимают это как данность. Лишь очень маленький процент индийцев допускает возможность хотя бы размышления, мечты о том, чтобы занять положение более высокое.» Переживания уже не будничные, но сокрытые глубоко в душе таких людей, направляют художницу к фантасмагорическому изображению. 
 
Портреты китайских детей, безусловно, создают сильный контраст с портретами индийцев. Здесь взгляд детей серьезен, отстранен и загадочен; позы статичны. И если индийская серия вызывает у зрителя чувство восторга или безмятежности, то полотна китайской серии излучают спокойствие и гармонию. Это выражено в цветовой палитре портретов: цвета Индии – теплые, насыщенные, в то время как цвета Китая, в представлении автора картин, -- холодные, приглушенные. Вся китайская серия здесь будто окутана туманом, охраняющим свой мир от взгляда чужаков: он позволяет зрителю наблюдать со стороны, но не имеет намерения казаться дружелюбным или открытым. 
 
Портреты по композиции очень схожи с портретной фотосъемкой. В большинстве случаев Миро действительно рисует с фотографии, так как это портреты случайных прохожих, либо собирательный образ представителя той или иной культуры. Справедливо будет отнести такой способ творчества к контексту дискурса о статусе живописи в эпоху фотографии. Почему бы Миро не оставить своих незнакомцев на фотографиях и не сделать фото-выставку? Взаимодействие с картиной, в отличие от фотографии, позволяет создать личный опыт для каждого. Своими работами Миро подтверждает преимущество живописи, и впечатление, которое работы художницы производят на зрителя, в позитивном направлении прогнозирует будущее традиционной живописи в сфере современного искусства. 

Материалы по теме:

В московской Мемориальной синагоге открылась выставка "Еврейский мир в живописи особых детей"
NIKOLSKAYA GALLERY представит персональную выставку Романа Резницкого проекта «ОТ POP ДО ART»
Антон Цветков обвинил блогера в закрытии выставки Стерджеса
Цветков обвинил блогера Лену Миро в скандале вокруг выставки Стёрджеса
Добавлено: 02 апр 2018 в 15:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Россия раздавит Великобританию в правовом поле

Россия раздавит Великобританию в правовом поле

Цивилев поручил выполнить обещания Тулеева, данные семьям жертв пожара

Цивилев поручил выполнить обещания Тулеева, данные семьям жертв пожара

Все выдворенные из США дипломаты вернулись в РФ

Все выдворенные из США дипломаты вернулись в РФ

МЧС предложило проверки для малого бизнеса во время надзорных каникул

МЧС предложило проверки для малого бизнеса во время надзорных каникул

Новости России
еще новости
Собянин: Проект для людей старшего поколения назвали «Московское долголетие»

Собянин: Проект для людей старшего поколения назвали «Московское долголетие»

РФ ответит на каждый недружественный шаг Великобритании — Песков

РФ ответит на каждый недружественный шаг Великобритании — Песков

Полпред президента в СФО представил врио главы Кузбасса

Полпред президента в СФО представил врио главы Кузбасса

Минобороны получит восемь новых самолетов Ил-76МД-90А

Минобороны получит восемь новых самолетов Ил-76МД-90А

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Nikolskaya Gallery открылась в новом пространстве выставкой Насти Миро «Взгляд на Восток»

Nikolskaya Gallery открылась в новом пространстве выставкой Насти Миро «Взгляд на Восток»

Мон Дезир с нетерпением ждет встречи с Настей Ендальцевой

Мон Дезир с нетерпением ждет встречи с Настей Ендальцевой

Как клан Кардашьян-Дженнер отпраздновал Пасху

Как клан Кардашьян-Дженнер отпраздновал Пасху

Мелания и Дональд Трамп на пасхальной службе в Палм-Бич

Мелания и Дональд Трамп на пасхальной службе в Палм-Бич

Новости политики
еще новости

"Северный поток-2" опасен для Европы, - "Народный фронт"

Москва пригрозила Риге санкциями в ответ на дискриминацию русского языка в Латвии

Москва пригрозила Риге санкциями в ответ на дискриминацию русского языка в Латвии

В отношениях с Москвой Меркель выбирает между дисциплиной и авантюрами

В отношениях с Москвой Меркель выбирает между дисциплиной и авантюрами

Нужно помощь: сестра Надежды Савченко обратилась к Трампу

Нужно помощь: сестра Надежды Савченко обратилась к Трампу

Новости экономики
еще новости
Омелян рассказал, когда в Украине может появиться Hyperloop

Омелян рассказал, когда в Украине может появиться Hyperloop

Инфляция в России упадет до рекордного минимума

Инфляция в России упадет до рекордного минимума

Ryanair планирует трудоустроить 250 украинских IT-специалистов

Ryanair планирует трудоустроить 250 украинских IT-специалистов

США отказались «кормить» ООН

США отказались «кормить» ООН

Новости общества
еще новости
Автономные пусковые установки «Ярс» осваивают новые районы боевого патрулирования

Автономные пусковые установки «Ярс» осваивают новые районы боевого патрулирования

Появились подробности о чуть несостоявшемся бое между военными США и РФ в Сирии

Появились подробности о чуть несостоявшемся бое между военными США и РФ в Сирии

Бойкот ЧМ по футболу в России — не самое страшное, что готовит Запад

Бойкот ЧМ по футболу в России — не самое страшное, что готовит Запад

Саперы ЮВО очищают от взрывоопасных предметов горно-лесистую местность в Чечне и Ингушетии

Саперы ЮВО очищают от взрывоопасных предметов горно-лесистую местность в Чечне и Ингушетии

Происшествия
еще новости
В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек

Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек

Автобус с 18 пассажирами перевернулся на Ставрополье

Автобус с 18 пассажирами перевернулся на Ставрополье

Новости Украины
еще новости
Сегодня SpaceX отправит на МКС научные приборы

Сегодня SpaceX отправит на МКС научные приборы

ГУР МОУ: жители ОРДЛО жалуются на мародерство боевиков

ГУР МОУ: жители ОРДЛО жалуются на мародерство боевиков

Гребенщиков заявил, что готов выступить в аннексированном Крыму и ОРДЛО

Гребенщиков заявил, что готов выступить в аннексированном Крыму и ОРДЛО

Крупный город на Харьковщине остался без водоснабжения

Крупный город на Харьковщине остался без водоснабжения

Мировые новости
еще новости
Генконсульство России в Сиэтле закрыто окончательно

Генконсульство России в Сиэтле закрыто окончательно

Франция рассказала о судьбе дальнейших отношений с Россией

Франция рассказала о судьбе дальнейших отношений с Россией

Из-за гамбургеров и пиццы страдают гормоны, - ученые

Из-за гамбургеров и пиццы страдают гормоны, - ученые

Неожиданное развитие событий: США выведут свои войска из Сирии

Неожиданное развитие событий: США выведут свои войска из Сирии




Лента новостей
Мон Дезир с нетерпением ждет встречи с Настей Ендальцевой - 15:21 Мон Дезир с нетерпением ждет встречи с Настей ЕндальцевойПоявились подробности о чуть несостоявшемся бое между военными США и РФ в Сирии - 15:10 Появились подробности о чуть несостоявшемся бое между военными США и РФ в СирииМосква пригрозила Риге санкциями в ответ на дискриминацию русского языка в Латвии - 15:02 Москва пригрозила Риге санкциями в ответ на дискриминацию русского языка в ЛатвииГУР МОУ: жители ОРДЛО жалуются на мародерство боевиков - 15:00 ГУР МОУ: жители ОРДЛО жалуются на мародерство боевиковКак клан Кардашьян-Дженнер отпраздновал Пасху - 14:49 Как клан Кардашьян-Дженнер отпраздновал ПасхуМелания и Дональд Трамп на пасхальной службе в Палм-Бич - 14:49 Мелания и Дональд Трамп на пасхальной службе в Палм-БичРайан Рейнольдс прокомментировал слухи о проблемах в браке: «Я бы хотел, чтобы это было правдой» - 14:49 Райан Рейнольдс прокомментировал слухи о проблемах в браке: «Я бы хотел, чтобы это было правдой»Супрун объяснила, как подписать декларацию с семейным врачом - 14:44 Супрун объяснила, как подписать декларацию с семейным врачомКрис Хемсворт и Эльза Патаки продемонстрировали страсть на пляже в Австралии - 14:37 Крис Хемсворт и Эльза Патаки продемонстрировали страсть на пляже в АвстралииTelegram сообщил Роскомнадзору о невозможности предоставить ключи шифрования - 14:36 Telegram сообщил Роскомнадзору о невозможности предоставить ключи шифрованияМеняйло рассказал о новом визите Бастрыкина в Кемерово - 14:36 Меняйло рассказал о новом визите Бастрыкина в КемеровоКота Матроскина в новом «Простоквашино» озвучит сын Табакова - 14:35 Кота Матроскина в новом «Простоквашино» озвучит сын ТабаковаПравительство выступило против принудительного приема карты «Мир» - 14:35 Правительство выступило против принудительного приема карты «Мир»В казахстанскую редакцию Forbes пришли с обыском - 14:34 В казахстанскую редакцию Forbes пришли с обыском
Последние новости
Глава МЧС извинился перед родными погибших в «Зимней вишне» детей - 16:35 Глава МЧС извинился перед родными погибших в «Зимней вишне» детей Досрочные ЕГЭ по физике и биологии прошли без сбоев - 16:35 Досрочные ЕГЭ по физике и биологии прошли без сбоев ЦБ создаст Фонд непрофильных активов - 16:35 ЦБ создаст Фонд непрофильных активов Актер Мухтар Гусенгаджиев получил 22 года за педофилию - 16:35 Актер Мухтар Гусенгаджиев получил 22 года за педофилию Глава сети Vegas оценил перенос кинотеатров как нереализуемый - 16:35 Глава сети Vegas оценил перенос кинотеатров как нереализуемый ЦБ ускорит передачу Промсвязьбанка Петру Фрадкову - 16:34 ЦБ ускорит передачу Промсвязьбанка Петру Фрадкову Сегодня SpaceX отправит на МКС научные приборы - 16:17 Сегодня SpaceX отправит на МКС научные приборы Шойгу проинформировал о передислокации Каспийской флотилии в Каспийск - 16:01 Шойгу проинформировал о передислокации Каспийской флотилии в Каспийск Собянин: Проект для людей старшего поколения назвали «Московское долголетие» - 16:00 Собянин: Проект для людей старшего поколения назвали «Московское долголетие» Виктор Майгуров: считаю правильным возродить в биатлоне программу Прохорова - 15:58 Виктор Майгуров: считаю правильным возродить в биатлоне программу Прохорова Автономные пусковые установки «Ярс» осваивают новые районы боевого патрулирования - 15:51 Автономные пусковые установки «Ярс» осваивают новые районы боевого патрулирования Nikolskaya Gallery открылась в новом пространстве выставкой Насти Миро «Взгляд на Восток» - 15:49 Nikolskaya Gallery открылась в новом пространстве выставкой Насти Миро «Взгляд на Восток» Латвия запретила обучение на русском языке в средней школе - 15:37 Латвия запретила обучение на русском языке в средней школе
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"