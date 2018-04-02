Ольга Жарикова не считает Катю Зиновьеву достойной сопернтцей

По прилёту Кати я не почувствовала никакой конкуренции. Я уверена в себе и в своём мужчине. Я к ней относилась нейтрально, но сейчас я ее могу назвать неискренней, обманщицей и провокаторшей, которая делает на проекте просто движуху. Когда она прилетела, ее встречал мальчик, и я заметила, что он ей понравился, и она хотела сама построить с ним отношения. До ее улёта на Сейшелы она говорила, что у неё уже не было чувств к Саше, и по прилёту она мне говорила тоже самое, и она давала обещание, что не будет лезть к нам. Когда уходил Лёша, было почти половина голосов, чтобы его оставили, потому что поверили в их искренность, она заплакала, когда он уходил! И потом она поняла, что остаётся одна и никому больше здесь не нужна, поэтому начала лезть к нам в пару и цепляться за конкурс. Я уверена что если бы не было конкурса, то она сразу же отстала от нас, потому что и я и Саша говорили с ней по хорошему... Потом с ней говорили грубо, и надеюсь, она все поняла.