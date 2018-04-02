Ольга Жарикова не считает Катю Зиновьеву достойной сопернтцей

По прилёту Кати я не почувствовала никакой конкуренции. Я уверена в себе и в своём мужчине. Я к ней относилась нейтрально, но сейчас я ее могу назвать неискренней, обманщицей и провокаторшей, которая делает на проекте просто движуху. Когда она прилетела, ее встречал мальчик, и я заметила, что он ей понравился, и она хотела сама построить с ним отношения. До ее улёта на Сейшелы она говорила, что у неё уже не было чувств к Саше, и по прилёту она мне говорила тоже самое, и она давала обещание, что не будет лезть к нам. Когда уходил Лёша, было почти половина голосов, чтобы его оставили, потому что поверили в их искренность, она заплакала, когда он уходил! И потом она поняла, что остаётся одна и никому больше здесь не нужна, поэтому начала лезть к нам в пару и цепляться за конкурс. Я уверена что если бы не было конкурса, то она сразу же отстала от нас, потому что и я и Саша говорили с ней по хорошему... Потом с ней говорили грубо, и надеюсь, она все поняла.
АктуальноТурчинов задекларировал старинные Библии и права на фильм - 18:30 Долгосрочная аренда трактора в Серпухове - 19:12 В Липецком авиацентре прошел конкурс «Авиадартс-2018» - 19:28 Тверской суд арестовал гендиректора компании «Интекс» группы «Сумма» Максидова - 19:30 Грудинин консолидировал экологический протест против губернатора Московской - 19:34 МИД передал Британии список вопросов по «делу Скрипалей» - 19:42 Из России вышлют двух военных и двух сотрудников спецслужб ФРГ - 19:48 У Савченко началась кровавая рвота - 19:48 На Ставрополье столкнулись рейсовый автобус и зерновоз - 19:49 Группа американцев обвинила «Аэрофлот» в расовой дискриминации - 19:49 Автобус с российскими туристами перевернулся в Польше - 19:49 Стало известно, как Дмитрий и Елена Маликовы назвали сына - 20:02 Луценко в прошлом году получил более миллиона гривен зарплаты - 20:26 СКА сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина - 20:27 Россиянам рекомендовали взвесить целесообразность посещения Британии - 20:42 Хоккеист ЦСКА Киселевич: сложно судить, было ли нарушение в моменте с Тихоновым - 20:44 На полигоне Прудбой под Волгоградом завершилась индивидуальная гонка танкового - 20:51
Новости » Шоу-бизнес » Ольга Жарикова не считает Катю Зиновьеву достойной сопернтцей
Ольга Жарикова не считает Катю Зиновьеву достойной сопернтцей
Добавлено: 02 апр 2018 в 17:23, Категория: Шоу-бизнес
Материалы по теме:
Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 02 апр 2018 в 17:23, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
Добавить комментарий
Популярное на сегодняеще новости
Новости Россииеще новости
Новости шоу-бизнесаеще новости
Новости политикиеще новости
Новости экономикиеще новости
Новости обществаеще новости
Экспедиция по обследованию мест гибели судов, затонувших у входа в Севастопольскую бухту в 1941 г., завершилась возложением цветов
Происшествияеще новости
Новости Украиныеще новости
Мировые новостиеще новости
Лента новостей
Диеты. Осторожно, не повторять! - 17:07 Дональд Трамп предложил Владимиру Путину встретиться в Вашингтоне - 17:02 На Донбассе продолжают погибать мирные жители: причина во взрывоопасных предметах - 16:59 Виктория Бекхэм успокоила капризничающую Харпер в аэропорту - 16:37 Глава МЧС извинился перед родными погибших в «Зимней вишне» детей - 16:35 Досрочные ЕГЭ по физике и биологии прошли без сбоев - 16:35 ЦБ создаст Фонд непрофильных активов - 16:35 Актер Мухтар Гусенгаджиев получил 22 года за педофилию - 16:35 Глава сети Vegas оценил перенос кинотеатров как нереализуемый - 16:35 ЦБ ускорит передачу Промсвязьбанка Петру Фрадкову - 16:34 Сегодня SpaceX отправит на МКС научные приборы - 16:17 Шойгу проинформировал о передислокации Каспийской флотилии в Каспийск - 16:01 Собянин: Проект для людей старшего поколения назвали «Московское долголетие» - 16:00 Виктор Майгуров: считаю правильным возродить в биатлоне программу Прохорова - 15:58
Последние новости
«Звездные войны» в Ярославле: на детском празднике избили Дарта Вейдера (ФОТО) - 18:16 Яна Рудковская о наказаниях сына Гном Гномыча: "Это такой маленький тоненький ремень" - 18:07 Центробанк выделит 130 миллиардов рублей на докапитализацию Промсвязьбанка - 17:59 Россия вышлет черногорского дипломата - 17:52 На Ставрополье в багажнике нашли тело полицейского - 17:52 Турция выдала ордер на арест Гюлена в связи с убийством посла Карлова - 17:51 Перенос кинозалов на первые этажи коснется только новых ТЦ - 17:51 Организатора митингов против свалки «Ядрово» арестовали на 15 суток - 17:51 СМИ узнали о планах Трампа встретиться с Путиным в Белом доме - 17:51 Нежная красота - 17:37 Ольга Жарикова не считает Катю Зиновьеву достойной сопернтцей - 17:23 "Тосно" подтвердил проведение матча с "Уралом" на "Петровском" - 17:21 Действующий президент Египта набрал на выборах 97 процентов голосов - 17:16