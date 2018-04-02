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Омелян рассказал, когда в Украине может появиться Hyperloop


Добавлено: 02 апр 2018 в 10:24, Категория: Экономика
Омелян рассказал, когда в Украине может появиться Hyperloop
Тестовую площадку украинского варианта сверхскоростного поезда Hyperloop возможно запустить уже в 2019 году.

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

"Мы для себя имеем следующую этапность.Сначала НАН Украины предоставит нам научное обоснование этого нового вида транспорта. Если оно будет достаточным, чтобы мы могли перейти к стадии технологической разработки и тестирования, нам необходимо получить официальное согласование Hyperloop One, собственно предприятия Илона Маска, и других компаний", - пояснил министр.

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Добавлено: 02 апр 2018 в 10:24, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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