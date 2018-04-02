Омелян рассказал, когда в Украине может появиться Hyperloop

Тестовую площадку украинского варианта сверхскоростного поезда Hyperloop возможно запустить уже в 2019 году.Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV."Мы для себя имеем следующую этапность.Сначала НАН Украины предоставит нам научное обоснование этого нового вида транспорта. Если оно будет достаточным, чтобы мы могли перейти к стадии технологической разработки и тестирования, нам необходимо получить официальное согласование Hyperloop One, собственно предприятия Илона Маска, и других компаний", - пояснил министр.