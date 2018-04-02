Организатора митингов против свалки «Ядрово» арестовали на 15 суток

Активист из подмосковного Волоколамска Артем Любимов получил 15 суток административного ареста за то, что якобы отказался показать паспорт полицейским, а также «размахивал руками» и отказывался проехать в ОВД. Об этом в твиттере сообщил его адвокат Денис Кунаев.

Любимов является организатором акций протеста жителей Волоколамска против мусорного полигона «Ядрово».

Он был задержан вечером 31 марта, когда, по словам адвоката, ехал из Волоколамска в Москву.

К административному аресту активиста приговорил Истринский городской суд.