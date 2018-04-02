Перенос кинозалов на первые этажи коснется только новых ТЦ

Закон о размещении кинозалов не выше второго этажа торгового центра будет действовать только для новых ТЦ. Об этом RNS сообщил зампредседателя думского комитета по безопасности Анатолий Выборный.

«Если такое решение будет принято, то оно будет распространяться на все торговые комплексы, которые будут построены после вступления данной нормы в силу», — заявил парламентарий.

Ранее Выборный сообщил, что закон о запрете размещать кинотеатры выше второго этажа ТЦ может быть принят Думой до летних каникул. При этом депутат не уточнял, что нововведения будут касаться только новых строений.

Инициатива появилась после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, в результате которого погибли 64 человека, 41 из которых — дети. Многие погибшие были обнаружены в одном из кинозалов на четвертом этаже, где они решили дождаться помощи спасателей.