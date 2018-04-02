Перезагрузка - 7 сезон, 12 выпуск, Ирина (01.04.2018)

Добавлено: 02 апр 2018 в 10:56 ,

Перезагрузка 7 сезон 12 серия Ирина последний выпуск 1 апреля. Девушка – заложница социальных сетей. Она постоянно просит других пользователей оценить ее внешность, новую одежду и поступки. Она просто живет на форуме молодых мам и уже разучилась самостоятельно принимать решения. А что же происходит в ее реальной жизни? “Перезагрузка” вернет Ирину в действительность и поможет научиться быть ответственной за свою жизнь. В новом сезоне зрители увидят преображение не только девушек, но и парней. Героями программы станут пары, которые не могут найти общий язык и мечтают изменить свои отношения. Теперь в проекте будет два психолога и новый шеф-стилист. Ведущая Ксения Бородина.



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