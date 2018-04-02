Первый беспилотник «Почты России» врезался в дом вскоре после старта

В Улан-Удэ разбился беспилотник «Почты России» с посылкой, следовавшей в село Нижний Саянтуй в 16 км от города.

Как сообщает бурятское издание «МК», в России это была первая попытка доставить посылку беспилотником.

Стоимость летательного аппарата российского производства «Рудрон/Экспедитор 3М» составляет 1,2 млн рублей. Восстановлению он не подлежит.

Дрон с посылкой весом в 2 кг врезался в жилой дом вскоре после запуска.

Глава Бурятии Алексей Цыденов, как передает Arigus.tv, заявил, что полет беспилотника тестировали накануне на другой площадке, и все тогда прошло хорошо. Издание пишет, что аппарат мог влететь в стену из-за радиопомех — у отделения «Почты России», откуда его запускали сосредоточено 103 точки wi-fi.

В Улан-Удэ причиной крушения беспилотника «Почты России» стал wi-fi (!).



А всё произошедшее из-за того, что место запуска перенесли за полчаса до старта. Подробности по ссылке: https://t.co/bCZvkFZwBX pic.twitter.com/yHPT3nJqVu

— Ариг Ус (@arigus) 2 апреля 2018 г.