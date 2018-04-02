Полпред президента в СФО представил врио главы Кузбасса

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло официально представил врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, который был назначен на этот пост накануне. Его представление началось с минуты молчания в память о погибших во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

Цивилев заявил, что сейчас регион переживает сложное время в связи со случившейся трагедией. Первостепенная задача властей сейчас — это оказать необходимую помощь пострадавшим.

Напомним, 1 апреля губернатор Кемеровской области Аман Тулеев ушел в отставку. Он руководил регионом 21 год.