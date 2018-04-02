Порошенко едет в Германию, чтобы «выгнать Армию России» с Донбасса

Пётр Порошенко через десять дней совершит официальный визит в Германию для обсуждения ввода миротворцев на Донбасс.

Об этом рассказал пресс-секретарь украинского президента-олигарха Святослав Цеголко.

«Во время встречи с общиной Мариуполя Президент проанонсировал, что 10 апреля, сразу после Пасхи, осуществит визит в Берлин для переговоров с канцлером Германии», — сообщил Цеголко.

В ходе встречи с мариупольцами 1 апреля Порошенко также заявил:

«10 числа я еду в Берлин. Будем говорить о миротворцах… Почему это так важно? Потому что когда миротворцы будут везде с от Новоазовска до Станицы Луганской, будут в Донецке, будут в Луганске, тогда не будет места российской армии, она пойдёт через границу».

«Ну теперь громада (община, – прим. РВ) Маріуполя заживе!» — иронизируют украинцы под постом пресс-секретаря Петра Порошенко, явно намекая на множество нерешенных внутренних проблем, в первую очередь — на тяжёлую экономическую ситуацию.