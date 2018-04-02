Порошенко не помогут ни Меркель, ни Волкер, — Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков, чьи остроумные злободневные записи в соцсети полюбились всем, кто следит за политикой, прокомментировал вчерашнее выступление Петра Порошенко.

Как сообщала «Русская Весна», Порошенко во время своей вчерашней гастроли по Донбассу заявил в Волновахе, что ему вместе с лидерами Франции и Германии удалось «дожать» президента России Владимира Путина по вопросу перемирия в Донбассе.

«Порошенко надо обсуждать ввод миротворцев не с Меркель или Волкером, а с Донецком и Луганском. Без их согласия не будет там никаких миротворцев. Ни Меркель, ни Волкер не помогут», — написал Пушков в своем микроблоге Twitter.

Напомним, в этом же выступлении в Волновахе Порошенко заявил, что оно нужно Киеву «как воздух», поскольку условием введения миротворческой миссии.

Позднее в Twitter-аккаунте Порошенко появилось сообщение, в котором он призвал украинских военных «не жалеть патронов».