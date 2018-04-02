Посольство России в Риге назвало прискорбным перевод русских школ на латышский язык

Посольство России в Латвии на своей официальной странице в социальной сети Facebook в понедельник назвало прискорбным факт перевода русских школ в республике на латышский язык обучения.

«С горечью наблюдаем, что русскоязычному меньшинству Латвии, рассчитывавшему на возможность реализации своего права получать образование на родном языке, так и не удалось достучаться до руководства республики. Очевидный и прискорбный факт: проигнорированы не только интересы значительной части латвийского населения, но и международное законодательство по защите прав нацменьшинств», — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник президент Латвии Раймондс Вейонис одобрил закон о переводе школ нацменьшинств на латышский язык обучения. Реформа должна завершиться к 2021/22 учебному году.

Против внесения поправок выступали представители русскоязычного меньшинства Латвии. Так, 10 марта три тысячи человек собрались на митинг за сохранение русского языка в школах.

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