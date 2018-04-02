Появились подробности о чуть несостоявшемся бое между военными США и РФ в Сирии

Появились подробности о чуть несостоявшемся бое между военными США и России в Сирии.

Так, Пентагон опубликовал в СМИ заявление, что в САР было предотвращено боестолкновение между российскими подразделениями и военными Соединенных Штатов Америки.

Глава Минобороны США Джеймс Мэттис раскрыл некоторые детали «инцидента». Сообщается, что, передвигавшиеся по линии разграничения к востоку от реки Евфрат, российские силовики подошли вплотную к американским позициям. Представители Пентагона сумели предотвратить бой, оперативно связавшись с российским командованием.

Впрочем, источник из силовых структур РФ рассказал в СМИ, что подобные ситуации в Сирии случаются регулярно. С его слов, еще раньше представители Пентагона просили не наносить удары по курдским формированиям, так как среди них присутствовали инструкторы НАТО.