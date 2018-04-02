Правительство утвердило «дорожную карту» по развитию производства удобрений

Правительство России утвердило «дорожную карту» по развитию производства минеральных удобрений. Об этом сообщается на сайте кабмина.

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«Дорожной картой» по развитию производства минеральных удобрений на период до 2025 года, в частности, предусматривается стимулирование инвестиционной деятельности производителей минеральных удобрений; развитие внутреннего рынка минеральных удобрений, включая стимулирование использования минеральных удобрений в растениеводстве и развитие национальной логистической инфраструктуры подотрасли минеральных удобрений; государственная поддержка экспортных поставок отечественных минеральных удобрений по согласованным направлениям.

Реализация Плана позволит создать условия для наращивания к 2025 году объёма производства минеральных удобрений — на 7,3 млн тонн больше по сравнению с 2016 годом, увеличить долю экспорта в структуре выпуска минеральных удобрений на 4% и повысить потребление минеральных удобрений сельскохозяйственными производителями.

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