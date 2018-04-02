Президент Италии проконсультируется с партиями по вопросу формирования правительства

Президент Италии Серджо Маттерелла проведёт 4 и 5 апреля традиционные консультации с представителями политических сил страны, представленных в парламенте, с целью выяснения возможностей формирования правительства.

Как сообщает агентство Adnkronos, первыми в среду утром глава государства примет в Квиринальском дворце председателей сената и палаты депутатов Марию Элизабетту Альберти Казелатти и Роберто Фико. Затем Серджо Маттерелла встретится со своим предшественником на президентском посту Серджо Наполитано.

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На вторую половину дня запланированы его консультации, продолжительностью порядка 45 минут, с делегацией парламентариев, избранных от автономных регионов и языковых меньшинств, представителями смешанной группы, а также делегацией правоцентристской партии «Братья Италии» во главе с Джорджией Мелони.

«Жаркий день ждёт Меттареллу в четверг», — замечает агентство. Он начнётся переговорами с делегацией Демократической партии. Затем настанет очередь партии «Вперёд, Италия», делегацию которой возглавит Сильвио Берлускони.

Итальянские CМИ не исключают, что помимо руководителей партийных групп в сенате и палате депутатов в её состав войдёт также председатель Европарламента Антонио Таяни, которого экс-премьер выдвигал в качестве кандидата в руководители правительства страны.

Вслед за Сильвио Берлускони в Квиринальский дворец прибудет Маттео Сальвини с делегацией «Лиги». Завершатся консультации во второй половине дня переговорами с делегацией «Движения 5 звёзд» во главе с Луиджи Ди Майо.

Вместе с тем, многие обозреватели считают, что одного раунда консультаций для формирования правительства страны будет недостаточно, учитывая отсутствие необходимого большинства в парламенте у формальных победителей выборов 4 марта — правоцентристской коалиции и «Движения 5 звёзд».

Главный редактор Libero Витторио Фельтри, например, замечает по этому поводу: «Если бы кто-то действительно выиграл выборы, мы бы имели правительство, однако никто не в силах руководить, а мы всё живём в ожидании чуда, которого не будет».

«Всё то, что мы читаем в эти дни относительно создания правящего кабинета, — пишет он, — является бесплодной болтовнёй. Комментаторы погрузились в фантазии, забывая о простой арифметике, у которой свои правила. Поэтому, тому, кто в одиночку или вместе с другими не заручится поддержкой половины плюс одного парламентария, не стоит даже открывать рта. Тот же, кто предлагает вернуться к избирательным урнам, не отдаёт отчёта в том, что при нынешней избирательной системе мы получим точную копию результатов 4 марта».

«Факт заключается в том, что отсутствует решение или даже намёк на решение», — заключает Фельтри.

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