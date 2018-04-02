Президент Латвии провозгласил переход школ на латышский язык

Президент Латвии Раймонд Вейонис сегодня провозгласил поправки в законы об образовании и об общем образовании, предусматривающие постепенный переход школ на обучение на государственном языке.

Отмечается, что обучение в средней школе на государственном языке обеспечит равные возможности всем молодым людям получить качественное образование, что и является целью государства, говорится в сообщении пресс-службы президента.

Глава Латвии отметил: «У детей, как и раньше, будет возможность изучать предметы, связанные с национальными меньшинствами, их идентичностью и культурой, поддерживать свои корни и многогранно развивать свою личность».

Подготовленный Министерством образования и науки страны проект поправок предусматривает проведение реформы в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году, установив, что дошкольное образование является билингвальным.

В начальной школе (1–6-е классы) обучение осуществляется по трем моделям (при этом 50% предметов преподается на латышском языке), на завершающем этапе основного образования (7–9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на государственном языке. В средней школе (10–12 классы) — обучение идет только на латышском языке, за исключением предметов, связанных с родным языком (родной язык и литература).

Ожидается, что переход к этому будет обеспечен постепенно. В 2019/2020 учебном году 80% обучения на государственном языке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020/2021 учебном году — в 7-х и 8-х классах, а в 2021/2022 учебном году — уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на государственном языке будут учиться ученики 10–11-х классов, через год — всех классов.