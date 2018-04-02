Причины поллиноза и иных форм аллергии

Сегодня симптомы аллергии могут описать даже дети – к ним относят сыпь на коже и зуд, красноту и отек, а также проблемы с пищеварением и дыханием, общие реакции. Однако не всегда можно быстро и точно выявить истинные причины проявлений, в некоторых случаях могут приводить к формированию неприятных ощущений сразу несколько типов аллергенов. Наиболее сложно порой выявить аллергены при развитии пищевой аллергии в силу того, что пища может сочетать в себе сразу несколько компонентов, а в некоторых случаях может иметь еще и накопительный эффект.

Особенности пищевой аллергии

Чем младше возраст пациента, страдающего пищевой аллергией, тем сложнее выявить у него причинно значимые аллергены, которые могут приводить к развитию разнообразных реакций на коже ил в кишечнике. Кроме того, не всегда сразу можно распознать и то, что это именно аллергические реакции, зачастую изначально они принимаются за отравления, ферментные дефекты или инфекции. однако на протяжении нескольких эпизодов подряд выявляется определенное вещество, при употреблении которого в пищу возникают столь неприятные и тяжелые симптомы. Подробнее о пищевой аллергии можно прочитать на нашем сайте - https://medaboutme.ru/zdorove/spravochnik/slovar-medicinskih-terminov/allergiya/#pishchevaya-allergiya. Существуют как достаточно распространенные аллергены пищи – цитрусовые, морепродукты, цитрусы, клубника, так и относительно редкие, вызывающие реакции только у отдельных пациентов. Для выявления причинно-значимого аллергена необходимо соблюдение особой гипоаллергенной диеты с ведением пищевого дневника по мере расширения рациона, так проще выявить аллергены.

Причины поллиноза: пыльца

Одной из распространенных форм аллергии является поллиноз, это аллергические реакции, возникающие в результате контакта с пыльцой растений, трав или кустов. Однако аллергенными могут быть не все растения, даже продуцирующие пыльцу, а только те, которые относятся к ветроопыляемым и имеют мелкие размеры частиц, легко разносимых потоками ветра по воздуху и активно оседающие на коже и слизистых. Обычно подобная аллергия имеет сезонность, особенно в нашем регионе, хотя в экзотических странах возможно и круглогодичное проявление поллиноза или периоды, когда растения цветут. Обычно причинные факторы поллиноза становятся актуальными с периода середины апреля или начала мая и до середины сентября, в некоторых регионах чуть позже. Проявления усиливаются в сухую и ветреную погоду, а в прохладную и дождливую, за счет того, что пыльца прибивается к земле, наступает временное облегчение. При снижении концентрации пыльцы в воздухе также становится легче, равно как и при смывании аллергенов с поверхности кожи и слизистых.

Важно всегда точно выявить причины поллиноза чтобы по возможности, перед началом опасного сезона провести аллерген-специфическую терапию, которая может на определенное время сформировать нечувствительность к аллергенам.

Аллергия на пыль: сложная проблема

Одна из серьезных проблем для иммунитета – это аллергия на пыль, которая может протекать достаточно тяжело и возникает как на промышленную пыль, так и на домашнюю, бытовую, книжную. Аллергенными могут стать микро-клещи пыли или же частицы перхоти, шерсти животных, экскременты насекомых и прочие органические соединения. Пыль - это уникальное и индивидуальное для каждого дома и конторы, офиса соединение, которое может содержать в себе до 100 различных компонентов. Только один или несколько их них может стать аллергеным для человека, и избавление от этого компонента пыли за счет генеральных и тщательных уборок помогает облегчать состояние.