Пушков ответил на заявление Порошенко по миротворцам

Президенту Украины Петру Порошенко нужно обсуждать ввод миротворцев с ДНР и ЛНР. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в Twitter.
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«Порошенко надо обсуждать ввод миротворцев не с Меркель или Волкером, а с Донецком и Луганском. Без их согласия не будет там никаких миротворцев. Ни Меркель, ни Волкер не помогут».- написал сенатор.
Порошенко надо обсуждать ввод миротворцев не с Меркель или Волкером, а с Донецком и Луганском. Без их согласия не будет там никаких миротворцев.
Ни Меркель, ни Волкер не помогут.
Ранее Порошенко заявил, что одним из условий для введения миротворцев ООН в Донбасс является перемирие в регионе. Только в этом случае возможно проводить специальную миротворческую миссию в соответствии с решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, отметил он.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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