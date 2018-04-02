Пушков ответил на заявление Порошенко по миротворцам

Президенту Украины Петру Порошенко нужно обсуждать ввод миротворцев с ДНР и ЛНР. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в Twitter.

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«Порошенко надо обсуждать ввод миротворцев не с Меркель или Волкером, а с Донецком и Луганском. Без их согласия не будет там никаких миротворцев. Ни Меркель, ни Волкер не помогут».- написал сенатор.

Порошенко надо обсуждать ввод миротворцев не с Меркель или Волкером, а с Донецком и Луганском. Без их согласия не будет там никаких миротворцев.

Ни Меркель, ни Волкер не помогут.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 1 апреля 2018 г.

Ранее Порошенко заявил, что одним из условий для введения миротворцев ООН в Донбасс является перемирие в регионе. Только в этом случае возможно проводить специальную миротворческую миссию в соответствии с решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, отметил он.

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