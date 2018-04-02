Путин предложил освободить компании от наказания за взятки чиновникам

В Госдуму поступили поправки в КоАП, согласно которым предлагается освобождать юридические лица от административной ответственности за дачу взятки. Законопроект, внесенный президентом Владимиром Путиным, направлен в думский комитет по безопасности и противодействию коррупции, следует из его карточки на сайте нижней палаты парламента.

Согласно действующему законодательству, если компания дала взятку, то для нее это может обернуться штрафом в трехкратном размере (а в особых случаях и в стократном) суммы взятки.

При принятии поправок компании-взяткодатели будут освобождаться от наказания, если при этом они способствовали выявлению правонарушения, помогли в поимке взяточника либо стали жертвой вымогателя.