Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» отказаться от полетов

Росавиация направила письмо «Саратовским авиалиниям», в котором предложила компании добровольно отказаться от полетов и «сосредоточиться исключительно на аэропортовой деятельности». С копией письма ознакомился «Интерфакс».

В письме сообщается, что 15 марта «Саратовские авиалинии» направили в ведомство заявку о снятии ограничения на полеты, введенного Росавиацией после падения Ан-148 в Подмосковье 11 февраля.

При этом в перечень заявленного компанией персонала были включены члены экипажа, погибшие в той катастрофе, как и разившееся воздушное судно Ан-148-100В.

«Учитывая беспрецедентное, безответственное отношение руководства авиакомпании АО "Саратовские авиалинии" к вопросам обеспечения безопасности полетов, предлагаю подать заявление на аннулирование сертификата эксплуатанта и сосредоточиться исключительно на аэропортовой деятельности», — говорится в письме за подписью главы Росавиации Александра Нерадько.

11 февраля Ан-148 «Саратовских авиалиний» рухнул в Раменском районе Подмосковья вскоре после вылета. В катастрофе погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Выяснилось, что обогрев датчиков скорости не был включен, они обледенели, из-за чего приборы показывали неверную скорость. Экипаж не сумел правильно отреагировать на эти условия.