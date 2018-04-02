Россия не признает результаты расследования «дела Скрипаля», — постпред при ОЗХО

Москва не примет никаких результатов расследования по «делу Скрипаля», если в нем не будут участвовать российские эксперты, заявил постпред ООН при ОЗХО Александр Шульгин.
«Никакие результаты мы не примем этого расследования, если в нем не будут участвовать российские эксперты», — сказал Шульгин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Он напомнил, что мандат экспертов ОЗХО «состоит только в том, чтобы проверить химический состав вещества, примененного в Солсбери».
«Но без указания на страну принадлежности, без возложения какой-то ответственности. Это не их мандат», — констатировал постпред РФ.