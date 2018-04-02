Россия объявит незаконным расследование «дела Скрипаля» без ее участия

Россия не примет итогов расследования инцидента в Солсбери, если в нем не будут участвовать российские эксперты. Об этом в эфире «России 1» заявил постпред при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин, передает ТАСС.

«Министр иностранных дел Нидерландов, страны, где мы находимся, призвал вчера Россию продемонстрировать полную открытость и сотрудничать с ОЗХО. Но это как раз то, что мы и говорим: мы готовы к открытому диалогу, готовы сотрудничать и с ОЗХО, и внутри ОЗХО», — сообщил дипломат.

Он добавил, что 4 апреля Россия созывает внеочередную сессию ОЗХО для обсуждения российского участия в расследовании.

4 марта в английском Солсбери были обнаружены без сознания бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. С тех пор оба находятся в больнице. В конце марта Юлия Скрипаль вышла из комы, начала говорить и самостоятельно есть.

По данным британских властей, Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом серии «Новичок», разработанной в СССР. Обвинив в преступлении Россию, Великобритания, а вслед за ней многие страны ЕС, США, Канада и другие выдворили более 150 российских дипломатов. Россия в ответ выслала такое же число дипломатов этих стран.