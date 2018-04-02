Россия вышлет черногорского дипломата

МИД России объявил послу Черногории Рамизу Башичу о высылке. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Чрезвычайный и полномочный посол Черногории был вызван в МИД 2 апреля.

«Ему была вручена нота протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования Черногории о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т.н. «дела Скрипалей» российская сторона объявляет "persona non grata" сотрудника черногорского посольства», — заявили в министерстве.

Напомним, Черногория объявила о высылке российского дипломата 28 марта.

2? апреля в МИД России был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Черногории в России Р.Башич. Вручена нота протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования о высылке российского дипсотрудника ??сторона объявляет «persona non grata» сотрудника ?? посольства pic.twitter.com/wB8nUYuZO3

— МИД России ?? (@MID_RF) 2 апреля 2018 г.