Российским кредиторам разрешили брать данные из «ВК» и «Одноклассников»

Mail.Ru Group, которой принадлежат «ВКонтакте» и «Одноклассники», разрешила Национальному бюро кредитных историй анализировать страницы пользователей этих соцсетей. Об этом РБК сообщили источники на рынке данных.

В результате одно из крупнейших в стране бюро кредитных историй получило возможность оказывать услуги другим компаниям, предоставляя им данные пользователей сервисов Mail.Ru Group.

При этом с 2017 года «В Контакте» судится с компанией «Дабл», работающей под брендом Double Data, требуя признать незаконным сбор компанией открытых данных о пользователях «ВК».