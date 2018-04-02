Сам виноват: бывший разведчик выдвинул новую версию отравления Скрипаля

Ситуация вокруг отравления Сергея Скрипаля и его дочери на британской территории до сих пор полна тайн в силу того, что Лондон не дает каких-либо внятных пояснений по данному инциденту.
Эксперты разных уровней пытаются дать свою оценку ситуации в Солсбери.
Как заявил Карел Кохер, в прошлом один из самых успешных разведчиков советского блока, Скрипаль может вообще не являться жертвой покушения, сообщает inosmi.
Кохер предположил, что существует вероятность того, что Скрипаль был поставщиком нервно-паралитического вещества в ранее разработанной сделке с террористическими группами. Неосторожное обращение с контейнером, в котором хранилось отравляющее вещество, могло привести к отравлению бывшего сотрудника ГРУ.
Кохер отметил:
Не исключается версия и преднамеренного устранения Скрипаля заказчиками из-за нежелания платить за проделанную работу.
Кохер не исключает и причастность британских спецслужб к отравлению Скрипалей.