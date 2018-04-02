Наконец то я познакомилась с родителями Сашеньки. С мамой я уже была знакома на шоу, и вот наконец с папой познакомились. Я чувствую, что вроде как они меня приняли хорошо, и я понравилась. Мама давала советы, как вести себя на проекте, говорила мне быть более смелой и ничего не бояться, а папа зовет на более длительные выходные, чтобы мы чаще виделись! Я считаю, что знакомство с родителями нас больше сблизило и сделало наши отношения более серьёзными. Думаю, что это большие шаги в наше большое и светлое будущее, и мы каждый день наслаждаемся и растворяемся друг в дружке…
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Новости » Шоу-бизнес » Саша Гобозов познакомил Олю Жарикову со своей мамой
Саша Гобозов познакомил Олю Жарикову со своей мамой
Добавлено: 02 апр 2018 в 10:09, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 02 апр 2018 в 10:09, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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