Саша Гобозов познакомил Олю Жарикову со своей мамой

Наконец то я познакомилась с родителями Сашеньки. С мамой я уже была знакома на шоу, и вот наконец с папой познакомились. Я чувствую, что вроде как они меня приняли хорошо, и я понравилась. Мама давала советы, как вести себя на проекте, говорила мне быть более смелой и ничего не бояться, а папа зовет на более длительные выходные, чтобы мы чаще виделись! Я считаю, что знакомство с родителями нас больше сблизило и сделало наши отношения более серьёзными. Думаю, что это большие шаги в наше большое и светлое будущее, и мы каждый день наслаждаемся и растворяемся друг в дружке…