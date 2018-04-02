Сегодня SpaceX отправит на МКС научные приборы

Сегодня в 16:30 (по времени Восточного побережья в Америке) носитель Falcon 9 вылетит на Международную космическую станцию и доставит на МКС специальные приборы для науки.

Старт Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon пройдет с американской базы ВВС на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида. Отмечается, что носитель Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon прилетит на МКС 4 апреля. На борту находится груз массой в 2,63 тонны, среди которого приборы для изучения земной бури и выявления болезнетворных организмов на борту станции, а также питьевую воду и необходимое продовольствие.

Также, стало известно, что стыковка будет происходить под руководством астронавта Норисигэ Канаи из Японии, а подстрахует его американец Скотт Тингл.