Семья Бекхэм отметила Пасху на теннисном корте

Бруклин и Дэвид Бекхэм

Если одни знаменитости предпочли провести пасхальный выходной дома, то семья Бекхэм решила отметить праздник не совсем привычным образом. Виктория, Дэвид и их дети Харпер, Ромео и Бруклин отправились на теннисный матч в Майами (сейчас чета Бекхэм вместе с детьми гостит в США, куда они прилетели, чтобы навестить старшего сына). Был ли с ними Круз, неизвестно — в кадр он не попал.

Виктория, Ромео, Харпер и Дэвид Бекхэм

Вероятно, инициатором похода на спортивное мероприятие был Ромео — он к теннису отнюдь не равнодушен. По стопам отца он не пошел и с футболом свою жизнь связывать не стал, но идея стать профессиональным спортсменом ему, кажется, очень импонирует. 15-летний Ромео со своим главным увлечением в жизни, видимо, определился и планирует добиться немалых успехов на теннисном корте.

Каролина Возняцки и Ромео Бекхэм

Кстати, до поездки на матч, шестилетняя Харпер преподнесла своей маме трогательный сюрприз, нарисовав для нее поздравительную открытку и назвав ее "супергеройской мамой".

Виктория Бекхэм

Харпер и Дэвид Бекхэм