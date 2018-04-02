Шокирующие пророчества Ванги о третьей мировой войне и будущем России раскрыли близкие люди провидицы

Самые тайные предсказания болгарской ясновидящей раскрыли люди, находящиеся возле нее в последние дни жизни. Личный врач Ванги Иван Петров и ее биограф Жени Костадинова поведали, что говорила провидица о Третьей мировой войне и будущем России.

Доктор Петров дал откровенное интервью в программе «Новые русские сенсации» канала НТВ. По словам врача, Ванга действительно получала информацию, которую не каждому дано получить, она делилась с ним самым сокровенным. Ясновидящая предвидела смерть Сталина и с точностью до деталей рассказывала о гибели Индиры Ганди. Ванга говорила, что Россию ждут большие изменения с приходом к власти президента по имени Владимир.

Биограф Ванги Жени Костадинова записывала откровения, касающиеся будущего мира, еще при жизни провидицы. Она обнародовала пророчества Ванги о катастрофах на Земле и Третьей мировой войне. Ясновидящая считала, что причиной страшной битвы станет питьевая вода, которая будет цениться на вес золота.

Мир подвергнется испытаниям, потому что люди уничтожают природу и она будет мстить. Ванга считала, что апокалипсис на Земле возникнет в результате природной катастрофы.

Видения ясновидящей подсказывали, что Третья мировая война разразится на религиозной основе. Эта война затронет все население планеты.