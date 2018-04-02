Швейцарский депутат выступила за отмену антироссийских санкций

Председатель комитета по международным делам Национального совета Швейцарии Элизабет Шнайдер-Шнайтер выступила за отказ от санкций в отношении России. Об этом сообщает РИА «Новости». Читайте по теме
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«Нам лучше отказаться от этих санкций как по политическим, так и по экономическим причинам», — приводит слова парламентария газета Blick.
Шнайдер-Шнайтер также вновь высказалась за восстановление полномочий России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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