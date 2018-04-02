Синяя птица. Последний богатырь - 2 выпуск (01.04.2018)

Добавлено: 02 апр 2018 в 14:42 ,

Синяя птица. Последний богатырь 2 серия. Сказочный сезон последний выпуск 1 апреля. Сегодня зрители увидят концерт, который станет посвящением: юные участники выйдут на сцену, чтобы отдать долг памяти жертвам трагедии в Кемерове. На сцену выйдут и новые таланты со всей страны, и те, кто уже принимал участие в предыдущих сезонах. Всем им предстоит пройти отбор на общих условиях. За победу будут соревноваться лучшие из лучших, а победитель получит персональную «путевку в кино» и примет участие в создании нового фильма – Последний богатырь-2. Состав жюри пополнили блистательные актеры Елена Яковлева и Сергей Безруков. Ведущая: Дарья Златопольская.



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