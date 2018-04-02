СМИ cообщили об успешных испытаниях в Казахстане новой ракеты

На полигоне Сары-Шаган в Казахстане состоялось успешное испытание новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны, сообщает газета «Красная звезда».

«Новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время», — рассказал заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майора Андрей Приходько.

Издание уточнило, что эта система противоракетной обороны предназначена для защиты Москвы от ограниченного ядерного удара межконтинентальными баллистическими ракетами или случайных запусков.