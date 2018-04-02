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СМИ: Турция выдала лицензию на строительство первого блока АЭС «Аккую»


Добавлено: 02 апр 2018 в 22:49, Категория: Новости на сегодня
СМИ: Турция выдала лицензию на строительство первого блока АЭС «Аккую»

Турецкое агентство по атомной энергии (ТАЕК) выдало проекту АЭС «Аккую» лицензию на строительство первого блока.

Об этом в понедельник вечером сообщает Анатолийское агентство. 

Напомним: ранее Анкара присвоила проекту Атомной электростанции «Аккую» статус стратегической инвестиции. При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков пояснил, что данный статус позволит сэкономить при строительстве станции около десяти миллиардов долларов. 

Также СМИ сообщают, что заливка «первого бетона» может состояться уже во вторник 3 апреля, в церемонии возможно примут участие президенты России и Турции – Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. 


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Добавлено: 02 апр 2018 в 22:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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