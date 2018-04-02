СМИ узнали о планах Трампа встретиться с Путиным в Белом доме

Помощник президента РФ Юрий Ушаков выразил надежду, что в США не откажутся от проведения встречи российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом он сообщил «Интерфаксу».

«Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме», — сказал он.

По словам Ушакова, точная дата встречи не обсуждалась, но саму идею он назвал «интересной и позитивной».

Помощник Путина уточнил, что Дональд Трамп не сказал ничего конкретного о встрече в ходе телефонного звонка 20 марта, когда он поздравил российского президента с победой на выборах.

Предложение было озвучено американским лидером после беседы. Трамп подчеркнул, что готов встретиться с Путиным в «не слишком отдаленном будущем».

В американской администрации сообщили СМИ, что не ожидали от него подобных заявлений. Причем, у них нет даже информации о том, что главы государств будут находиться в одной стране до ноября, когда они оба будут присутствовать на саммите G20 в Аргентине.