SpaceX отправит на МКС гарпун и сеть для сбора мусора

Грузовая ракета Dragon компании SpaceX сегодня стартует к МКС. Среди грузов, которые прибудут на станцию, находится спутник для проведения эксперимента по сбору космического мусора, сообщает Airspacemag.com.

Речь идет об эксперименте под названием Remove Debris («Уборка мусора»), проводимом Великобританией.

Эксперимент планируется провести в мае. Космический объект попробуют захватить двумя способами — сетью и гарпуном.

Старт ракеты SpaceX, как пишет Wired, намечен на 16:30 по времени Нью-Йорка (23:30 мск).