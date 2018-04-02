СРОЧНО: Сирийские партизаны атаковали базу США в Ракке (ВИДЕО)

Малоизвестная группа «Сирийского Народного Сопротивления» заявила, что её подразделения этой ночью атаковали базу США в сельской местности провинции Ракка.

По словам проправительственной группы, их отряд обстрелял находящуюся под контролем США и проамериканских боевиков базу 92-й бригады, которая расположена к югу от пограничного города Айн-Изза, военный объект был атакован миномётным огнём.

В дополнение к сегодняшнему нападению, ополченцы пообещали продолжить партизанскую войну — они планируют атаковать силы США и их союзников, до тех пор, пока те не покинут все сирийские земли, которые они незаконно оккупируют.

Как сообщала «Русская Весна», ранее в Пентагоне заявили, что американским военным удалось избежать столкновения с российскими силами в провинции Дейр эз-Зор.

*Запрещенная в РФ террористическая организация