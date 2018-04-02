Супрун объяснила, как подписать декларацию с семейным врачом

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook рассказала о последовательности действий для подписания декларации с семейным врачом.

По ее словам, кампания «Врач для каждой семьи» является бессрочной и декларацию с семейным врачом можно подписать в любое время. Для начала нужно выбрать врача из учреждения, которое оказывает первичную медицинскую помощь, и подключено к электронной системе здравоохранения.

Выбрав удобное время, нужно прийти в медучреждение с документами, где сотрудник введет ваши данные в электронную систему здравоохранения. На телефон придет смс с кодом, который нужно сообщить представителю медучреждения, после чего вам будет предложена декларация для подписания. После подписания документа один экземпляр останется у вас, а работник медицинского учреждения подтвердит декларацию и отправит ее в систему.

Ранее сообщалось, что у Супрун на пенсионном счете более полумиллиона долларов.

Фото: Украинские Новости