Telegram сообщил Роскомнадзору о невозможности предоставить ключи шифрования

Компания, управляющая мессенджером Telegram, уведомила Роскомнадзор о невозможности предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Ответ за подписью адвоката Дмитрия Динзе опубликовал в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Агора» представляет компанию Telegram Messenger LLP в судах.

В ответе Динзе говорится, что администратор Telegram не имеет доступа к ключам шифрования, а сами они, если речь идет о «секретных чатах», находятся только на устройствах пользователей, поэтому предоставить эти ключи «не представляется технически возможным».

Чиков отмечает, что 20 марта Роскомнадзор дал мессенджеру 15 дней на то, чтобы предоставить ФСБ ключи шифрования. Этот срок истекает 4 апреля.