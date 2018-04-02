"Тосно" подтвердил проведение матча с "Уралом" на "Петровском"

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости, Сергей Смышляев. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) получила письмо от "Тосно" (Ленинградская область), в котором клуб подтверждает проведение матча 25-го тура чемпионата России в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский", заявил спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин.

"Лига получила письмо от "Тосно", с "Уралом" сыграют на "Петровском", - заявил Пышкин журналистам.

"Петровский" является основной домашней ареной "Тосно" в этом сезоне.

Встреча 25-го тура чемпионата России между "Тосно" и екатеринбургским "Уралом" пройдет 8 апреля. Прошлый домашний матч (10 марта против казанского "Рубина" в рамках 22-го тура) "Тосно" проводил в Саранске. Сообщалось, что перенос был вызван "отсутствием технической возможности проведения матча на СК "Петровский" в связи с установлением в Санкт-Петербурге аномально низких температур".