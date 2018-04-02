Трамп отказался помиловать Ярошенко

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала РИА Новости, что на ее обращение к президенту США Дональду Трампу по поводу осужденного россиянина Константина Ярошенко получен отрицательный ответ.

«К сожалению, я получила ответ от заместителя секретаря от имени президента Соединенных Штатов Трампа, в котором он сообщает, что расследование велось с соблюдением демократических правил и Ярошенко осужден законно и обоснованно, и он не находит оснований для его помилования», — рассказала Москалькова.

Она также сообщила, что американские власти проверили условия содержания Ярошенко под стражей и сочли их соответствующими стандартам.

«Что касается условий содержания под стражей, то они проверили и считают, что условия содержания под стражей соответствуют тем стандартам, которые у них утверждены соответствующими нормативными актами. Я со своей стороны не оставляю надежды на то, что все-таки буду услышана, и (намерена) по вопросам условий содержания под стражей обратиться вновь к компетентным органам Соединенных Штатов Америки», — сообщила Москалькова

Напомним, в 2010 году Константин Ярошенко был доставлен из Либерии в США и в 2011 году приговорен к 20 годам лишения свободы за попытку контрабанды наркотиков.