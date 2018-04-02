Тренер: ПХК ЦСКА решил поберечь Телегина, нападающий пока отдыхает

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккейный клуб ЦСКА решил поберечь форварда Ивана Телегина в третьей игре серии плей-офф КХЛ против СКА (Санкт-Петербург), форвард пока отдыхает, сообщил тренер московских армейцев Альберт Лещев.

"Телегина решили поберечь, он пока отдыхает", - сказал Лещев журналистам.

ЦСКА в понедельник проведет в Москве третий матч финала Западной конференции против СКА. Счет в серии до четырех побед – 1-1. Телегин, не доигравший второй матч серии из-за повреждения, не вошел в состав ЦСКА на третью игру.