Турция выдала ордер на арест Гюлена в связи с убийством посла Карлова

Суд в Турции выдал ордера на арест восьми членов движения FETO, включая его лидера Фетхуллаха Гюлена.

Членов движения обвиняют в организации убийства в 2016 году российского посла в Анкаре Андрея Карлова, пишет Yeni Safak.

Следствие ранее уже заявляло, что проживающий в США Гюлен мог быть организатором покушения.

Убийство произошло 19 декабря 2016 года. Стрелявший в посла Мевлют Мерт Алтынташ был убит полицейскими. Во время нападения он выкрикивал: «Не забывайте про Алеппо! Не забывайте про Сирию!».

По данным турецких правоохранительных органов, Алтынташ лично знал Гюлена.

Гюлена и членов его движения FETO турецкие власти обвиняют в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.