Единоборства - MMA. Турнир UFC 223: Макс Холоуэй готовится к бою с Хабибом Нурмагомедовым.

Макс Холоуэй заменит Тони Фергюсона, получившего травму и выйдет на октагон к Хабибу Нурмагомедову вместо искромётного мексиканца. Холоуэй – чемпион в полулегком дивизионе UFC, принял предложение, от которого не смог отказаться. Официально на подготовку к бою с россиянином ему отведено 6 дней, если только это не планировалось заранее.

Сейчас Холоуэй уже прибыл в Нью-Йорк, чтобы 7 апреля принять участие в главном бое файт-карда турнира UFC 223 в Бруклине. Макс полон энергии и даже не вспоминает о травме, которую получил накануне предыдущего турнира UFC 222. Холоуэй и не помышлял об октагоне, желая восстановить поврежденную лодыжку, и упустил возможность сразиться с Брайаном Ортегой – восходящей звездой.

Сорвавшийся бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном наделал столько шума в Сети, что «первоапрельская шутка», кажется, затмила роль Макса в данном турнире. Ему неприятно осознавать это.