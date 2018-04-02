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Турнир UFC 223: Макс Холоуэй готовится к бою с Хабибом Нурмагомедовым


Добавлено: 02 апр 2018 в 21:52, Категория: Спорт
Турнир UFC 223: Макс Холоуэй готовится к бою с Хабибом Нурмагомедовым

Единоборства - MMA. Турнир UFC 223: Макс Холоуэй готовится к бою с Хабибом Нурмагомедовым.

Макс Холоуэй заменит Тони Фергюсона, получившего травму и выйдет на октагон к Хабибу Нурмагомедову вместо искромётного мексиканца. Холоуэй – чемпион в полулегком дивизионе UFC, принял предложение, от которого не смог отказаться. Официально на подготовку к бою с россиянином ему отведено 6 дней, если только это не планировалось заранее.

Сейчас Холоуэй уже прибыл в Нью-Йорк, чтобы 7 апреля принять участие в главном бое файт-карда турнира UFC 223 в Бруклине. Макс полон энергии и даже не вспоминает о травме, которую получил накануне предыдущего турнира UFC 222. Холоуэй и не помышлял об октагоне, желая восстановить поврежденную лодыжку, и упустил возможность сразиться с Брайаном Ортегой – восходящей звездой.

Сорвавшийся бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном наделал столько шума в Сети, что «первоапрельская шутка», кажется, затмила роль Макса в данном турнире. Ему неприятно осознавать это.

«Я подумал, как можно отказаться от такой возможности. Такое предложение поступает раз в жизни, - цитирует слова чемпиона «Спорт Экспресс», -  не вижу себя в роли человека, который кого-то заменяет. Я выйду, чтобы сражаться с соперником»


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Добавлено: 02 апр 2018 в 21:52, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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