Украина панирует обсудить введение миротворцев с Францией и Германией

Лидеры Германии, Франции и Украины в мае могут встретиться в немецком Аахене, чтобы обсудить введение в Донбасс миротворцев ООН. Об этом «Коммерсанту» сообщили источники в Киеве.

Германия, Франция и Украина вместе с Россией являются участниками переговоров по Донбассу в «нормандском формате». Предположительно, встреча в усеченном формате пройдет на полях вручения премии имени Карла Великого, которую в этом году получит президент Франции Эммануэль Макрон.

Источник издания в МИД России заявил: «Ничего против такого рода встреч мы не имеем. Пусть собираются. Но нужно понимать, что вопрос о миротворцах в Донбассе решаться будет не в Ахене, а в Совбезе ООН. Без решения Совбеза миротворцы там не появятся».