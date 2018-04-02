Украинские сенсации - Отравление шпиона (31.03.2018)

Добавлено: 02 апр 2018 в 09:21 ,

Українські сенсації. Отравление шпиона последний выпуск 31 марта. Скандальное разоблачение российских спецслужб! Об этом расскажет советский химик Вил Мирзоянов, который изобрел яд под кодовым названием «Новичек», в чем он теперь раскаивается. По его словам, именно этот яд был использован при отравлении шпиона Скрипача. Юлия Скрипач пришла в себя и может уже сама есть, пить и даже разговаривать. Дочь экс-разведчика, сообщает BBC, и дальше нуждается в лечении, как и ее отец. Его состояние – до сих пор критическое, однако стабильное – говорят медики. Сергей и Юлия Скрипали уже месяц находятся в реанимации, их нашли без сознания прямо на улице британского городка Солсбери.



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