В центре Тулы обнаружили массовое захоронение времен чумы

В центре Тулы рабочие случайно обнаружили массовое захоронение людей времен чумы 18 века. Об этом сообщает представитель городской администрации сотрудникам РИА Новости.

Находка насчитывает примерно 30 деревянных гробов, располагавшихся вблизи фундамента, предположительно принадлежавшего старой церкви.

Археологи пояснили: "Когда была чума, людей хоронили за чертой города. Скорее всего, это захоронение датировано ранее, когда еще можно было хоронить в черте города."

В администрации города заявили, что находка не является неожиданностью, так как в процессе ремонта данной исторической части города уже были совершены подобные открытия. Однако данное захоронение является самым крупным.