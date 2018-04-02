В Донбассе пьяный боевик перепутал звезду с беспилотником

Вчера на оккупированной территории Донбасса боевик ОРДО перепутал звезду с беспилотником и устроил стрельбу, в результате которой едва не пострадали его сослуживцы.

Пресс-центр штаба АТО отметил, что боевик открыл огонь по якобы беспилотнику из стрелкового оружия: «Впрочем, как выяснилось позже, этот горе-вояка увидел на небе звезду, которую принял за беспилотник. Без колебаний „Рембо“ открыл огонь. Впрочем, то ли с прицеливанием у нетрезвого боевика возникли проблемы, то ли звезды на небе протянулись к горизонту, но в результате „охоты“ на БПЛА, выстрелы едва не стали роковыми для подельников с соседней позиции».

По информации, обстрелянными оказались «минометчики» «ЛДНР», которые находились не в местах отвода тяжелого вооружения, а непосредственно у линии разграничения.