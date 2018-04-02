В Еврокомиссии прокомментировали конфликт САП и НАБУ

Сотрудники Еврокомиссии следят за конфликтом между Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Об этом заявил руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Петер Вагнер в эфире канала 112 Украина.

«Мы знаем о событиях в Киеве. Мы следим за сообщениями… Безусловно, это не производит хорошее впечатление, когда те, кто должен бороться с коррупцией, больше борются между собой. Или нет? Может, это только шум в прессе, о котором мы не можем судить, или о котором узнаем только через несколько дней», — сказал Вагнер.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Юрий Луценко требовал уволить главу САП Назара Холодницкого за «дисциплинарные проступки».

Фото: ukraine-office.eu