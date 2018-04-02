В гости по утрам с Марией Шукшиной - Дмитрий Певцов (01.04.2018)

Добавлено: 02 апр 2018 в 18:58 ,

В гостях у Ольги Дроздовой и Дмитрия Певцова последний выпуск 1 апреля. Они познакомились на пробах к своему первому совместному фильму. По сюжету им нужно было изобразить страстный поцелуй. На тот момент он был связан обязательствами, она пережила тяжелый развод. Но, несмотря на все препятствия, после съемок они больше не расставались. Она, нежная и женственная, увлекается кикбоксингом и обладает решительным характером. Он, жесткий и суровый, называет себя маменькиным сынком и признает, что у них в семье матриархат.



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