В Иркутске умерла четырехмесячная дочь ВИЧ-диссидентки

В больнице Иркутска умерла четырехмесячная дочь ВИЧ-диссидентки, сообщает областной Центр СПИД.

Отмечается, что девочка поступила в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. «Собравшийся врачебный консилиум, на который была также приглашена ее мать, определил у новорожденной конечную стадию ВИЧ-инфекции — синдром приобретенного иммунодефицита — с тяжелым поражением легких», — говорится в сообщении.

При этом, по словам врачей, эту ситуацию можно было предотвратить, если бы ребенку своевременно предоставили лечение. «Более того, болезнь могла бы и не перейти к девочке, если бы во время беременности мать не отказалась от терапии. Но женщина упорно продолжала твердить, что ВИЧ — это миф, что ее дочь залечивают вместо того, чтобы избавить от обычной пневмонии», — отмечает Центр СПИД.

Следователи СК в связи со смертью ребенка возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».